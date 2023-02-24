5 جلسات حوارية تبحث قضايا ملحة في القطاعات الدفاعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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واصلت «محادثات آيدكس ونافدكس» التي تعقد لأول مرة في معرضي «آيدكس ونافدكس» جلساتها التي تستقطب قادة الفكر وصناع السياسات وخبراء بارزين عالميين لبحث القضايا الملحة في قطاع الدفاع.

وشهد اليوم الرابع انعقاد 5 جلسات حوارية شارك فيها مسؤولون كبار، وركزت على رؤية قيادة دولة الإمارات للمضي في مسيرة التقدم والتطور في المستقبل، وتطرقت أيضاً إلى الدور المحوري للمرأة الإماراتية في قطاع الدفاع، وكذلك استعرضت مسيرة التحول الرقمي، واستخدام الأمن السيبراني كعامل محفز للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وخلال الجلسة الأولى بعنوان: «إبراز رؤية قيادة دولة الإمارات لمواصلة النجاح والتميز في المستقبل: نموذج التعامل مع جائحة كوفيد 19»، قالت الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، والمتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة: «لعبت قيادتنا الرشيدة من خلال توجيهاتها وتحليلاتها ورؤيتها بعيدة المدى دوراً أساسياً في الاستجابة الناجحة للأزمة الصحية في دولة الإمارات».

وقالت الدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني وعضو مجلس المستقبل العالمي للأمن السيبراني خلال الجلسة الثانية بعنوان «مستقبل الأمن السيبراني لعام 2030: كيف تطور نظام بيئي دفاعي مستدام»: «حققنا بعض الأرقام والتصنيفات التنافسية التي تعكس دور YUI في تحقيق التوازن بين تحول الأعمال والنمو والتحول الرقمي والأمن السيبراني».

واستعرضت الجلسة الثالثة «دور المرأة الإماراتية في قطاع الدفاع البحث، عن نماذج جديدة في التفكير».

وتناولت الجلسة الرابعة «النهوض بواقع التعليم في مجالي الدفاع والأمن»، أما الجلسة الخامسة، فناقشت «الاستفادة من تكنولوجيا الشركات الصغيرة والمتوسطة في التصدي للهجمات».

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