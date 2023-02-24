تفاهم بين «بيانات» و«الياه سات» لتطوير برنامج للفضاء

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت شركة «بيانات» المتخصصة في مجال حلول البيانات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، على هامش فعاليات معرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، مذكرة تفاهم مع شركة الياه للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، والمدرجة ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف تطوير وبناء برنامج للفضاء لمراقبة الأرض في دولة الإمارات.

يذكر أن «بيانات» هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADX ذات مساهمة أغلبية من G42، حيث تأتي هذه الشراكة لتجمع خبرة «بيانات» في الاستشعار عن بعد وتحليل البيانات، وإمكانات شركة «الياه سات» في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، لبناء وتشغيل شراكة استراتيجية لمراقبة الأرض من داخل دولة الإمارات، بما يشمل رادار التصوير الراداري أو الرادار ذا الفتحات الاصطناعية «SAR» والأقمار الصناعية للصور البصرية، إذ تقدر حصة السوق العالمية بنحو 4 مليارات دولار أمريكي للبيانات البصرية وبيانات رادار التصوير الراداري مجتمعة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الشركتين، ما يسهم في تمكين الصناعة وإدارة الخدمات داخل الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ شركة «بيانات» وخبرتها العريقة في صناعة البيانات الجيومكانية منحها فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من أنظمة إنشاء البيانات، لتتمكن من تصويرها وتحليلها، إضافة إلى فهمها وتطويرها، حيث توفر الشركة مجموعة من التطبيقات لرصد الأرض من خلال إمكاناتها الخاصة، إلى جانب مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين الرواد في قطاع الاستشعار عن بعد.

استشعار

وتتمتع شركة «الياه سات» بخبرة طويلة في تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ومراقبة الأرض، مدعومة بهندسة أنظمة الفضاء، ما مكنها من تصميم وتطوير الأقمار الصناعية والبنية التحتية للمحطات الأرضية للتحكم في مهام أسطول الأقمار الصناعية الخاص بها.

وبصفتها شريكاً موثوقاً به لحكومة دولة الإمارات، تلتزم «الياه سات» بتعزيز وتطوير الخدمات ضمن هذا القطاع، مدفوعة بالطلب المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة والآمنة التي تدعم بدورها الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات الحكومية والعملاء.

وفي هذا الإطار قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات»: «تربط «الياه سات» و«بيانات» شراكة عريقة، حيث تكمل إمكانات الاستشعار عن بُعد لدينا بشكل مثالي قدرات شركة «الياه سات» الفضائية، ونؤكد التزامنا بالعمل معاً لبناء شراكة استراتيجية تختص بمراقبة الأرض.

حيث يتركز هدفنا على الاستفادة من تقنياتنا المبتكرة للمساهمة في ريادة قطاع الفضاء، الذي ما زال يخفي الكثير من الأسرار التي تنتظر من يستكشفها».

مكانة

قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «نتطلع للعمل مع شركة «بيانات» لتوسيع نطاق الخدمات المتاحة في قطاع الاستشعار عن بعد ومراقبة الأرض في دولة الإمارات، حيث ترسخ هذه الاتفاقية مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً رائداً لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وتتماشى مع استراتيجيتنا لإعطاء الأولوية لتطوير القطاعات الواعدة. ونحن على ثقة بأنه من خلال الاستفادة من مجالات خبرتنا، سنكون قادرين على بناء مشروع متطور يسهم في تعزيز القدرات الوطنية».

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