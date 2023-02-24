الرئيس التنفيذي لـ«تاليس»: «آيدكس» فرصة لعرض أبرز التقنيات

المصدر: (أبوظبي ـ مصطفى خليفة)

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قالت باسكال سوريس، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الدولية المشاركة في معرض «آيدكس 2023» إن قطاع الدفاع يلعب دوراً محورياً في دعم سيادة الدول، ويعتبر المعرض فرصة ممتازة للالتقاء بالعملاء والاستماع إلى احتياجاتهم في هذا المجال ومعرفة كيف يمكن لتقنياتنا أن تدعمهم في مواجهة التحديات.

وهذا يشمل تحديات وفرص تحديث الجيوش، ومقاربات تطوير المهارات الدفاعية المحلية. وأضافت سوريس لـ«البيان»: نعرض في آيدكس أحدث ابتكاراتنا الدفاعية لحماية الأراضي والسماء والبحار، وتقنيات الدفاع الجوي والمراقبة الجوية الخاصة بـ«تاليس» ومشروعاتنا لدعم هذه القدرات في الإمارات، حيث توفر تقنيات الدفاع الجوي من «تاليس» الحماية من جميع أنواع التهديدات الجوية.

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