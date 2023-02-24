مجمع توازن الصناعي يكشف عن مشروع للطاقة الشمسية

المصدر: أبوظبي- وام

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وقع مجمع توازن الصناعي، الذراع الممكنة للتطوير الصناعي لمجلس التوازن، اتفاقية تأجير للطاقة الشمسية مع شركة يالو دوور إينرجي «Yellow Door Energy» الرائدة في مجال الطاقة المستدامة للأعمال التجارية، وذلك تزامناً مع عام الاستدامة، ودعماً لأهداف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات.

تم التوقيع على هامش معرض «آيدكس 2023» المنعقد في أبوظبي، حيث وقعها في جناح مجلس التوازن في المعرض، المهندس فايز صالح النهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، وجيرمي كرين، الرئيس التنفيذي لشركة يالو دوور إينرجي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة بتثبيت 7600 لوح للطاقة الشمسية، بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ 4382 كيلوواط، على أسطح المباني ومواقف السيارات والمرافق الأخرى بالمجمع.

تشغيل

ويتوقع أن تقوم المحطة عند اكتمالها بإنتاج 7.1 ملايين كيلوواط/‏‏ ساعة من الطاقة النظيفة، خلال العام الثاني من تشغيلها، ما يعادل خفضاً في انبعاثات الكربون بمقدار 5,000 طن متري سنوياً. ومن المقرر أن تبدأ عمليات إنشاء المحطة في الربع الثاني من العام الحالي 2023، على أن يبدأ التشغيل بنهاية العام.

وقال شريف هاشم الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، ورئيس مجلس إدارة مجمع توازن الصناعي، إن الاستدامة تمثل ركناً أساسياً في استراتيجيات وعمليات المجلس والمجمع، على حدٍ سواء.

وأضاف: تؤكد خطوة مجمع توازن الصناعي، بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة على التزامنا بدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، بحلول 2050، وعلى حرصنا على تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي والتكنولوجي، وبين التنمية البيئية المستدامة.

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