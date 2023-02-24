عارضون لـ«البيان »: «آيدكس ونافدكس» يعززان نمو الصناعات الدفاعية العربية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكد عارضون عرب في معرضي «آيدكس ونافدكس» لـ«البيان» أن المعرضين يوفران فرص التعرف على المنتجات والتقنيات العسكرية والأمنية العربية، بما تضمناه من ابتكارات وتحديثات في القطاع الأمني الدفاعي العربي.

مشيدين بالدور الكبير الذي يلعبه المعرضان في عقد الشراكات المتنوعة والمتعددة بجانب تبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما أنتجه العالم في الصناعات الحربية الدفاعية، مما يدفع الصناعات العربية إلى النمو وتحسين جودة منتجاتها وفتح أسواق للتصدير خارجياً.

ترويج

وتفصيلاً، ثمن منصور البابطين الرئيس التنفيذي للاتصالات والمتحدث الرسمي عن الجناح السعودي، تنظيم الإمارات لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، مؤكداً أنهما منصة لعرض أحدث المنتجات العالمية وإبرام الشراكات المتعددة.

مما دعا الجناح السعودي إلى الترويج من خلال «آيدكس» للنسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي المنتظر إطلاقه في العاصمة السعودية الرياض من 4 إلى 8 فبراير 2024، وذلك ضمن جهودها المبذولة لتوطين 50 % من الإنفاق على الخدمات والمعدات العسكرية والدفاعية.

وأضاف البابطين: سيناقش معرض الدفاع العالمي المرتقب آليات تطوير السياسات العالمية المتعلقة بصناعة الدفاع والأمن عبر ندوات علمية متخصصة، ودعوة الوفود الدولية الرسمية ومقابلة الجهات الحكومية في المملكة، كما أنه يدعم المواهب الشابة للتعرف على متطلبات سوق العمل، ويبرز دور ومشاركة المرأة الفعالة في صناعة الدفاع، مؤكداً أن «آيدكس» منصة مثالية للترويج لهذا المعرض العالمي.

جناحان

وتشارك مصر في معرض «آيدكس» بجناحين، بالتعاون مع مجمع الصناعات الهندسية والهيئة العربية للتصنيع، وفي هذا الصدد، أكد أحمد نوار، مسؤول المبيعات، أن دولة الإمارات تتميز دائماً بتنظيم دقيق وتوفير فرص استثمارية وشراكات بين شركات الدفاع والتسليح.

وأوضح نوار أن جناح مصر الأول يعرض عدداً من المدرعات، بما في ذلك المدرعة «تمساح»، التي تتوفر منها 6 موديلات، وتتميز بنظم دفاعية ضد الألغام كما تشمل المنتجات المعروضة مدرعة «الشيربا»، التي تحظى بإقبال كبير من بعض الدول الأفريقية، والتي تتميز بعدم ظهور الشكل العسكري.

بالإضافة إلى «الباص السياحي»، الذي يمكنه استيعاب 37 راكباً، والذي يستخدم عادة كمدرعة ضد الرصاص والألغام، وتشمل منتجات الشركة العربية للتصنيع المشاركة في المعرض طائرة تدريب وأنظمة مراقبة وحماية ذكية، بالإضافة إلى عدد من أنظمة الصواريخ والمجنزرات.

وقال المهندس راتب أبو راغب رئيس دائرة مبيعات واستراتيجيات أعمال والمتحدث الرسمي للجناح الأردني، إن دولة الإمارات قد نجحت في استضافة كبرى الشركات العالمية والخبراء والمختصين بالدفاع والأمن تحت سقف واحد. وأشار إلى أبرز المنتجات الأردنية وهي عرض منظومة مضادة للطائرات المسيرة.

بالإضافة إلى آلية الطارق وهي تدفع مدفع 82 رماية أتوماتيكي، وعرض منتج جديد عبارة عن سترة مصفحة توقف العيارات الخارقة الحارقة وتعتبر الأولى من نوعها في العالم، بجانب أنظمة وكاميرات حرارية وتشمل رؤية ليلية وبعض منظومات حماية وأمن الحدود، وتطبيقات لتكنولوجيا المستقبل باستخدام الواقع الافتراضي المعزز والكشف على الوجه ومقارنتها باستخدام قاعدة البيانات.

كما يشمل الجناح أكاديمية لخدمات الأمن السيبراني، ومركز الفحص والتقييم ولديه 425 اعتماداً دولياً لفحص المنتجات العسكرية والأمنية، مما ساعد في إبرام شراكات مع جهات مختلفة لفحص منتجاتها كونه المركز الوحيد المعتمد في المنطقة.

حرص

وعن الجناح السوداني المشارك بقوة في النسخة الجارية للمعرض، تقدم الدكتور مهندس مجاهد عثمان مدير شركة MIC التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، ببالغ الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على الاستضافة وكرم الضيافة وروعة التنظيم، مشيراً إلى أن السودان يحرص على المشاركة بانتظام باعتباره أحد وأهم المعارض العالمية.

وأوضح أن الجناح السوداني يشارك بقرابة 140 منتجاً ويعرض الذخائر بأنواعها والأسلحة بكل أعيرتها، والصواريخ والقنابل الموجهة والمدرعات وناقلات الجنود، والطائرات المسيرة.

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