تعاون بين «أبوظبي لبناء السفن» و«ساغار» لإنشاء سفن في الهند

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقعت «أبوظبي لبناء السفن»، الشركة الرائدة في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن البحرية والتجارية والتابعة لمجموعة «ايدج»، و«ساغار للهندسة الدفاعية»، مذكرة تفاهم استراتيجية للتعاون في تقييم جدوى الدخول في اتفاقية نهائية لتوفير سفن بطول 12 متراً، بالإضافة إلى برنامج لنقل التكنولوجيا للسوق الهندية.

ووقع الاتفاقية من الجانب الهندي، نيكونج باراشار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ساغار للهندسة الدفاعية، وديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن.

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