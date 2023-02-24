فيصل بن سلطان القاسمي يزور معرض «آيدكس»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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قام الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بجولة في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» بدورته السادسة عشرة، اطلع خلالها على معروضات أجنحة الدول والشركات المشاركة في المعرض المقام حالياً بأرض المعارض في أبوظبي.

وتعرف الشيخ فيصل القاسمي على أحدث المنتجات العسكرية وابتكاراتها والمعدات المتطورة في القطاع العسكري والدفاع، وتبادل الأحاديث مع القائمين عليها حول آخر المستجدات التكنولوجية في هذا المجال.

كما زار الشيخ فيصل القاسمي عدداً من الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض، واطلع على ما تعرضه من منتجات عسكرية ومعدات متطورة، مثنياً على الكوادر الإماراتية والخبرات والكفاءة في هذا المجال.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم الصناعات العسكرية وتطويرها في مجال الدفاع والأمن.

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