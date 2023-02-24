«أيه إم الإماراتية» تستعرض أحدث أنظمة المراقبة المتطورة

المصدر: (أبوظبي- وام)

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تستعرض مجموعة «أيه إم الإماراتية» من خلال مشاركتها بشركة أيه إم للصناعات المتخصصة في الصناعات العسكرية أحدث الأنظمة الدفاعية والمراقبة المتطورة التي تراعي في تصنيعها التضاريس المختلفة وذلك خلال مشاركاتها في معرض «آيدكس 2023» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال أحمد المزروعي الرئيس التنفيذي للمجموعة إن «أيه إم الإماراتية» تستعرض العديد من المنتجات التي تحمل شعار «فخر الصناعة الإماراتية» ويتم تصنيعها بالكامل في دولة الإمارات.

وأضاف إن المجموعة تستعرض خلال معرض «آيدكس 2023» برج حراسة ومراقبة ذكياً متعدد المهام يغطي أكثر من 6 كيلو مترات ويمكنه تغطية هذا المحيط بالكاميرات وبالحماية اللازمة إضافة إلى كونه مؤهلاً لأنظمة الرماية والمراقبة بكل أنواعها ويستطيع التعامل مع مختلف الأهداف بزاوية 360 درجة إضافة إلى عرض سيارة دفع رباعي مدرعة ذات حماية من المستوى السابع.

وأشار إلى أن «أيه إم للصناعات» تعرض روبوتاً متطوراً تم تصنيعه بالكامل في دولة الإمارات مزوداً بمنظومة نيران متطورة يعمل في جميع التضاريس والمناطق الصحراوية والجبلية ويحمل بندقية «m2» إضافة إلى وحدة طاقة كهربائية قادرة على العمل تحت مختلف الظروف الجوية ولمدة 24 ساعة متواصلة بقدرة 15 كيلو واط ومزودة بتكييف ومخارج 12 و 24 و 110 فولت لدعم المنظومات العسكرية.

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