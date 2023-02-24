البواردي يدشن الزورق «مسبار»

المصدر: أبوظبي - وام

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دشن معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، الزورق «مسبار»، الذي يعد من الوحدات الرئيسة في تقديم الإنذار المبكر وتنفيذ عمليات الأمن البحري لقيادة الحرس الوطني.

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الـ7 لمعرض الدفاع البحري «نافدكس 2023»، الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تزامناً مع معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في دورته الـ16.

وقام معاليه بجولة في الزورق، الذي يبلغ طوله 50.1 متراً، وعرضه 9.41 أمتار، فيما تصل سرعته القصوى إلى 23 عقدة بحرية، ويقوم بالعديد من المهام، منها المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتأمين سواحل الدولة ومنشآتها الحيوية، والإبلاغ عن المخاطر البحرية، وغيرها من المهام.

واستمع معاليه إلى شرح حول أهم مواصفات الزورق «مسبار» وأحدث الأنظمة والتقنيات الذكية التي يمتاز بها الزورق.

وأشاد معاليه بدور الكوادر الوطنية المؤهلة والقدرات الدفاعية التي يتمتع بها الزورق، مشيداً كذلك بالتقدم والتطور المستمر في الصناعات الدفاعية الوطنية.

حضر حفل التدشين اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، واللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، نائب قائد الحرس الوطني، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

من جهة ثانية ، التقى معالي محمد بن أحمد البواردي ، جواو دوس سانتوس وزير الدفاع في أنغولا ومادات غولييف وزير الصناعات الدفاعية الاذربيجاني وسيردار ديميرل نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركي والفريق باكتيبيك بيكبولوتوف وزير الدفاع في قيرغيزستان وعبدالقادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي والفريق الركن ياسين ابراهيم ياسين وزير الدفاع السوداني وبحث معهم علاقات الصداقة والتعاون.

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