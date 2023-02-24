25 مليار درهم تعاقدات «ايدج» خلال 2022

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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قال منصور محمد الملا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج إن المجموعة منذ تأسيسها في عام 2019 وبدعم القيادة الرشيدة استطاعت تحقيق المزيد من الإنجازات المهمة في كافة مجالات الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني خاصة في مجالات تصنيع المسيرات بأنواعها البرية والبحرية والجوية والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني، والأسلحة الذكية.

وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن ايدج حققت قفزات نوعية كبيرة، تعكسها تعاقدات المجموعة التي تمت خلال عام 2022 سواء مع الشركات الوطنية والمحلية أو الشركات الدولية، حيث بلغ إجمالي التعاقدات 25 مليار درهم منها 5 مليارات كانت لعملاء دوليين، وذلك مقارنة بالعام 2021.

حيث بلغت قيمة العقود الخارجية حوالي مليار درهم. لافتاً إلى أن جميع التعاقدات التي تتم مع الدول الصديقة تخضع لموافقة وزارة الدفاع.

وأضاف: «إن المجموعة تسير بخطى كبيرة وثابتة في جميع المجالات الدفاعية والأمن، وتمكنا من تطوير قدرات هائلة خلال الفترة القصيرة نسبياً من إنشاء المجموعة، ولو نظرنا إلى منتجات ايدج والشركات التابعة لها وهي 20 شركة تعمل في مختلف المجالات الصناعية والدفاعية، نجد أنها تعرض أكثر من 100 منتج خلال معرض آيدكس 2023، وهي قبل ثلاث سنوات كانت تقل عن 20 منتجاً، وهذا يوضح النمو الكبير الذي طرأ خلال فترة قصيرة، حيث تضاعف الإنتاج إلى خمس مرات تقريباً.

واليوم هناك العديد من المنتجات قيد التحديث والتطوير إلى جانب 20 منتجات أخرى أصبحت جاهزة للاستخدام سواء في قطاع الطائرات المسيرة أو المنتجات البحرية أو البرية بالإضافة إلى الأسلحة الذكية بأنواعها أن يتم التعاقد على بيعها فعلياً».

وتابع الملا: إن مجموعة ايدج تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وهذا الدعم يعطينا دفعات قوية لتحقيق المزيد من العمل والنجاح وسنكون دائماً عند حسن الظن، لافتاً إلى أن توجه الشركة الحالي يركز على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي المسيرات بجميع أنواعها الجوية والبرية والبحرية.

ولأغراض مختلفة لكل المواقف، ثم الأسلحة الذكية وقطعنا شوطاً كبيراً فيها ولدينا منتجات عديدة في هذا المجال ستطرح قريباً وستنافس دولاً عديدة في مجال إنتاج الأسلحة الذكية، إلى جانب العمل على زيادة قدرات المنتجات الحالية عبر التحديث والتطوير المستمرين، ثم يأتي بعد ذلك ضمن المجالات الثلاثة التي نركز عليها الحرب الإلكترونية والأمن السيبراني سواء معدات التشويش أو مضادات التشويش والمسيرات، واليوم لدينا 9 منتجات تتعلق بالحرب الإلكترونية والأمن السيبراني تباع في الأسواق، وقريباً ستزيد هذه المنتجات لأكثر من 16 نوعاً.

وأضاف: إن مجال الحرب الإلكترونية على الرغم من كونه جديداً في العديد من دول العالم إلا أن دولة الإمارات بدأت تنخرط فيه بقوة ولديها حالياً قدرات تستطيع من خلالها منافسة العديد من دول العالم.

نظام خلوي

أكملت «ايدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة في العالم، بنجاح اختبارات مكثفة لنظامها الخلوي المحمول جواً ACTIVECELL-A مع عميل لم يكشف عنه. وأظهرت الاختبارات تكامل الطائرات، وقدرة تحديد الموقع بدقة عالية، وأداء النظام بالكامل لدعم متطلبات المهام ومختلف حالات الطوارئ.يوفر النظام، الذي تم تطويره بواسطة SIGN4L التابعة لـ«ايدج»، إمكانات متقدمة للكشف والمراقبة وتحديد الموقع على شبكات 2G و3G و4G - مما يوفر ميزة مهمة أثناء عمليات البحث والإنقاذ.

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