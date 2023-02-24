حمدان بن زايد : 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان في سوريا

المصدر: أبوظبي - وام

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وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتخصيص 20 مليون درهم لتنفيذ برامج رمضان هذا العام في الجمهورية العربية السورية.

وأمر سموه هيئة الهلال الأحمر بتقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين وتوفير احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، ومساندتهم على أداء الفريضة خاصة في المحافظات التي يواجه سكانها تحديات إنسانية عديدة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخراً.

وشرعت الهيئة في وضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر، وأكملت استعداداتها لتكون برامج رمضان هذا العام ملبية لمتطلبات الساحة السورية، ومحققة لتطلعات قيادة الدولة الرشيدة التي تولي الأوضاع الإنسانية الراهنة في سوريا اهتماماً كبيراً.

وقال الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، إن توجيهات سمو رئيس الهيئة تأتي في إطار اهتمام سموه بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في سوريا، وحرص سموه على تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم في ظل الأوضاع التي خلفتها كارثة الزلزال هناك، مشيراً إلى أن سموه يتابع عن كثب الأوضاع الإنسانية في سوريا وتداعياتها المباشرة على حياة المتأثرين.

خطة

وأضاف إن الهيئة وضعت خطة محكمة لتوسيع مظلة المستفيدين من مشاريع رمضان «إفطار صائم وكسوة العيد وزكاة الفطر والمير الرمضاني» في سوريا بالتنسيق مع سفارة الدولة في دمشق، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، الشريك الأساسي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ برامجها الإنسانية وعملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية على الساحة السورية.

وأكد المزروعي أن الهيئة لن تدخر وسعاً في سبيل تنفيذ مشاريع رمضان بالصورة التي تليق بعظمة الشهر الفضيل، وتحقق المبادئ السامية وتعزز القيم الإنسانية والروحية التي يهدف إليها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، من خلال توجيهاته الكريمة لمساندة الشعب السوري الشقيق.

وإلى ذلك قام الوفد الطبي الإماراتي برئاسة الدكتور سالم الفلاسي، المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا بجولة ميدانية تفقد خلالها مستشفيات الشهيد اللواء حمزه نوفل الوطني، والباسل لأمراض وجراحة القلب، والتوليد والأطفال في محافظة اللاذقية وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 2».

وكان في استقبال الوفد الدكتور هوازن مخلوف مدير صحة اللاذقية والدكتورة سهام مخول مديرة مستشفى الشهيد اللواء حمزه نوفل الوطني، والدكتور غياث بدور المدير الطبي للمستشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب، والدكتور أحمد الفرا مدير مستشفى التوليد والأطفال وعدد من المسؤولين.

واطلع الوفد على أوضاع المستشفيات الـ 3، وتجول في مختلف أقسامها ومرافقها وتعرف على ما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية للمرضى، وتم الوقوف على احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة وغيرها.

وقال الدكتور سالم الفلاسي، إن زيارة الفريق الطبي الإماراتي المكون من عدة جهات صحية في الدولة ضمن عملية «الفارس الشهم 2» تأتي للوقوف على احتياجات المستشفيات والقطاع الصحي في الجمهورية العربية السورية وتحديد آلية المساعدة، مشيراً إلى أن المحور الأساسي هو الإنسان والتركيز على الاهتمام بصحته.

ومن جانبه أشاد الدكتور هوازن مخلوف مدير صحة اللاذقية باهتمام وتوجيهات قيادة دولة الإمارات المستمرة بدعم ومساندة بلاده، مثمناً دور الوفد الطبي الإماراتي وكل الجهود التي تهدف للاهتمام بالقطاع الطبي والصحي في سوريا عامة ومحافظة اللاذقية خاصة.

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