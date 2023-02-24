سوق دبي الحرة تدعم «حملة جسور الخير» بمليوني درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت سوق دبي الحرة تبرعها بمليوني درهم لـصالح «حملة جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

ويأتي التبرع الذي قدمته السوق الحرة عبر «مؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية» تماشياً مع توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة والجهود المبذولة لدعم العمل الإنساني والعمليات الإغاثية في البلدين، حيث ستُستخدم أموال التبرع لتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، التي تشمل الإمدادات الغذائية والأدوية، وتمويل عروض إعادة إسكان الأسر المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.

وقدم كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الشيك إلى محمد الزرعوني، مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي لسوق دبي الحرة في أم رمول.

وفي هذا السياق، قال ماكلوكلين: «منذ الانطلاقة الأولى لمؤسسة سوق دبي الحرة للأعمال الإنسانية في أكتوبر 2004، شاركنا العديد من الجمعيات الخيرية المحلية والدولية في دعم مشاريع خيرية وإغاثة متضررين في كوارث مماثلة. وهذه الحملة الوطنية المجتمعية الرائعة، التي انطلقت سريعاً بتوجيهات قيادتنا الحكيمة، ستفسح المجال لمؤسسات وهيئات عديدة لدعم هذا الجهد الإنساني الكبير، الذي ستستفيد منه بشكل مباشر عائلات نازحة وأطفال تضرروا من الزلازل المدمرة في سوريا وتركيا».

ودعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات، المجتمع للمشاركة في حملة «جسور الخير» للمساعدة في جمع وتجميع حزم الإغاثة للمتضررين من هذه الكارثة.

وشرعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمنظمات الإنسانية والخيرية الإماراتية الشريكة بجمع التبرعات النقدية والعينية مباشرة وعلى مدار أسبوعين. ويمكن للمهتمين إرسال تبرعاتهم من خلال «باي بال» أو بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي أو عبر رسالة نصية. كذلك يمكن تقديم التبرعات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي http://emiratesrc.ae/relief/.

حضر مراسم تسليم الشيك، إلى جانب ماكلوكلين، عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة، بمن فيهم راميش سيدامبي، رئيس العمليات، وصلاح تهلك، الرئيس المشترك للعمليات، وبرنارد كريد، نائب أول الرئيس - المحاسبة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس - التسويق، وأوليمبيا بينيدا، مديرة دائرة المسؤولية المؤسسية، وستيف سيمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لمحترفات التنس.

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