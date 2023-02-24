«أوقاف دبي» تعرض ماكينة الخبز الذكية لزوار القرية العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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يعرض مركز محمد بن راشد العالمي للوقف والهبة المندرج تحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2023، ماكينة تحضير الخبز الذكية، في القرية العالمية، وذلك في إطار جهود المركز لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، ودعماً لمسيرة الريادة والابتكار في العمل الإنساني المستدام وزيادة كفاءته بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة.

واطّلع زوار منصة الابتكار في القرية العالمية على آلية عمل الماكينة الذكية التي تقدم الخبز الطازج بأنواع مختلفة حسب الطلب ليحصل عليه الفرد مباشرة من الجهاز في خطوات بسيطة وسريعة في أقل من دقيقتين، ويعد الجهاز أحد الأوقاف المبتكرة ضمن مشروعات المؤسسة الخيرية لمبادرة «خبز السبيل» الهادفة إلى مساندة العائلات والأسر المتعففة وفئة الأيدي العاملة بتوفير الخبز مجاناً على مدار الـ24 ساعة في مختلف أوقات اليوم في عدة منافذ معتمدة.

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وزار علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي وزينب جمعة التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة وعدد من موظفي المؤسسة ماكينة تحضير الخبز الذكية في القرية العالمية وذلك في إطار جهود المركز لمواكبة التطور التكنولوجي.

وقال المطوع إن مشاركة «أوقاف دبي» في فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» تعكس التزام المؤسسة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز ونشر ثقافة الابتكار في العمل الحكومي والمجتمع.

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