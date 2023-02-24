27 ابتكاراً مميزاً لأصحاب الهمم على منصة «بهمتي أبتكر»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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استضاف مركز دبي لأصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع، ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، معرض «بهمتي أبتكر»، تماشياً مع استراتيجية الدولة لإعداد جيل من الموهوبين يواكب تحولها إلى مجتمع قائم على المعرفة التنافسية.

ويعكس المعرض الجهود التنموية والنوعية الداعمة لتمكين أصحاب الهمم في الوزارة ولدى العديد من الجهات والمؤسسات الأخرى على مستوى الدولة، متضمناً أكثر من 27 ابتكاراً مميزاً لأصحاب الهمم و13 طالباً موهوباً من الفئة ذاتها علاوة على تنظيم 7 ورش وتجارب حية مبتكرة.

وعرض الطلبة المشاركون، ابتكارات عالجت مفاهيم وطرحت حلولاً مبتكرة من شأنها أن تساهم في تمكين أصحاب الهمم وهي ابتكارات في مجملها ذات طابع إنساني غايتها تحقيق النفع العام.

إنجازات

وتمكن الطلبة من إنجاز ابتكارات عديدة تساعد أصحاب الهمم على وجه الخصوص والمجتمع عامة على تجاوز بعض التحديات والصعوبات كتطبيق يعلم الأطفال البرمجة بأسلوب بسيط وسهل متضمناً مجموعة من الشخصيات التي يمكن للطالب تحريكها عبر خيارات متاحة في التطبيق ما يجعل التطبيق أول خطوة في عالم البرمجة للأطفال من أصحاب الهمم وأساساً يمكن المتابعة بعده إلى البرمجة الاحترافية مستقبلاً، ومشروع كرسي العلاج الطبيعي وواحة المسنين وروبوت الطبيب وكرسي أصحاب الهمم للتحكم عن بعد والمكبح الآمن وكاشف الطريق وعصا المكفوفين، ومشروع الحافلة المدرسية الآمنة.

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