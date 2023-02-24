«الشارقة الخيرية» تستهدف جمع 125 مليوناً لحملة «جود» الرمضانية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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كشف الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بفندق شيراتون في الشارقة، أن الجمعية تستهدف جمع 125 مليون درهم لمشاريع حملتها الرمضانية «جود».

من جانبه، أكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، لـ«البيان»، أن الحملة الرمضانية «جود» تستهدف حتى نهاية شهر رمضان المبارك 2023 توفير الوجبات الرمضانية، التي تتمثل في إفطار صائم داخل الدولة وخارجها، حيث نستهدف جمع 13 مليون درهم لإفطار الصائم داخل الدولة، إذ سيستفيد منها 750 ألف شخص، كما نستهدف جمع مليوني درهم لإفطار صائم خارج الدولة، ليستفيد منها 250 ألف شخص.

وأضاف أنه تم وضع مخصصات لتنفيذ مشاريع الحملة الرمضانية «جود» طيلة شهر رمضان المبارك بتكلفة 26.7 مليون درهم ستخصص لبنود الحملة، منها توصيل مستحقات السلة الرمضانية بواقع 6000 سلة، لتصل إلى 20 ألف مستفيد، بتكلفة مليوني درهم، كما تم تخصيص 6 ملايين درهم، لتوزيعها على 20000 مستفيد من مستحقي زكاة المال، كما نستهدف توزيع 130 ألف زكاة فطر لصالح 13 ألف أسرة، بتكلفة 2.6 مليون درهم، وكسوة العيد لصالح 7 آلاف مستفيد، بتكلفة 1.1 مليون درهم.

وأضاف بن خادم: كما نسعى ضمن أعمال الحملة إلى بناء 50 بيتاً لإيواء الفقراء والأيتام في 5 دول، بتكلفة 1.5 مليون درهم.

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