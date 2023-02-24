«بيت الخير» تنفق 8 ملايين درهم لعلاج المرضى

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشف تقرير جديد لجمعية بيت الخير عن حجم إنفاقها على علاج المرضى العام الماضي، ضمن برنامجها الثابت «علاج».

وبيّن التقرير أن الجمعية أنفقت 8 ملايين درهم مساعدات للمرضى المعسرين غير القادرين على تسديد تكاليف علاجهم وشراء أدويتهم، من خلال «علاج»، الذي يعدّ من أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجمعية لمساعدة المرضى المقيمين والأقل دخلاً، ممن لا يغطي التأمين الصحي مرضهم أو عملياتهم الجراحية. وتصرف «بيت الخير» على المشروع من أموال الصدقات، حيث تم تعزيزه في السنوات الـ 3 الأخيرة بإطلاق أكثر من منصة إعلامية، أهمها برنامج «زايد الخير» الذي أطلقته الجمعية على إذاعة الأولى، وجمع العام الماضي 3 ملايين و354 ألف درهم استفاد منها 80 مريضاً. ويضاف إلى البرنامج حملات «فزعة الإلكترونية»، والتي تعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جمعت العام الماضي قرابة 800 ألف درهم، واستفاد منها 24 مريضاً محتاجاً.

ويستهدف برنامج «زايد الخير» جمع التبرعات من المحسنين وأهل الخير لنجدة الحالات الحرجة لمرضى معسرين، بحاجة لعمليات جراحية أو أدوية باهظة الثمن، ويبث عبر إذاعة الأولى المتابعة على نطاق واسع في إمارة دبي على التردد 107.4، بالتناوب مع جمعية دبي الخيرية، وذلك عصر كل يوم خميس من الساعة الـ 4 وحتى الـ 6، وسيبث يومياً في رمضان في الساعة 5 قبيل موعد الإفطار.

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