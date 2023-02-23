سيف بن زايد يشهد فعاليات اليوم الرابع لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات اليوم الرابع للنسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، والتي تعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بمنطقة الروية بدبي.

واطلع سموه بحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على منافسات اليوم الرابع التي تمحورت حول التعامل مع "البرج" من خلال تنفيذ مهام الإنزال من أعلى البرج، ورماية أهداف متعددة، واجتياز عدد من الموانع.

كما اطلع سموه والحضور على القدرات العالية للعناصر المشاركة في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والمستويات التي وصلت إليها هذه الفرق والوحدات الخاصة من الاحترافية والتدريب المتخصص على مواجهة الأزمات.

و التقى سموه فريق القيادة العامة لشرطة دبي "C" النسائي، أول فريق نسائي تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة من العناصر النسائية بشرطة دبي، والمشارك في النسخة الرابعة لمنافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وتسلم منه درعاً تذكارياً.. كما التقى سموه قادة الفرق التكتيكية والتقط معهم الصور التذكارية.

حضر الفعاليات اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي وعدد من كبار الضباط وقادة الفرق التكتيكية المشاركة في البطولة من مختلف دول العالم.

من جانبه، تقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للدعم الكبير لجميع قيادات الشرطة على مستوى الدولة ووحداتها الخاصة والتي شاركت في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وأظهرت مستويات متقدمة من حيث الاحترافية والتنافسية والجاهزية.

وقال معاليه: "إن متابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لبطولة الفرق التكتيكية ساهم في تطويرها عاماً بعد عاماً منذ انطلاقها عام 2019، إلى أن وصلت هذا العام إلى مشاركة (55) فريقاً من مختلف دول العالم الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وأمريكا الجنوبية واللاتينية، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح أن المشاركات من مختلف دول العالم رفعت من مستوى التنافسية من قبل الفرق التكتيكية إلى جانب تعزيز الهدف من التحدي، والمتمثل في ضمان كفاءة الأجهزة الأمنية في مختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ودرجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر.

وقال معاليه: "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، مكن المشاركين على مدار الأيام السابقة من الاطلاع على مختلف المهارات والتكتيكات وأنظمة العمل والمعدات الخاصة، التي تستخدمها الفرق التكتيكية في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز