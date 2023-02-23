الإمارات وفرنسا تبحثان التعاون البرلماني وتوحيد المواقف

المصدر: أبوظبي-البيان

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، مقر الأمانة العامة بأبوظبي، وفداً من لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة فاليري بازين مالغراس عضوة اللجنة ونائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الإماراتية.

وأكد اللقاء على العلاقة التاريخية القوية التي تجمع البلدين الصديقين في شتى المجالات، وأهمية تعزيزها والدفع بها لتشمل مجالات أكبر.

كما أكد اللقاء على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث اللقاء التعاون البرلماني وتوحيد المواقف في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي.

وتم الإشارة إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، سعياً لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغيير المناخ، لما في ذلك من تعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وازدهار البشرية.

واتفق الجانبان على أهمية دور البرلمانات في حث حكوماتها في الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتبني التخطيط الحضري المستدام، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة، والتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعزيز جهود الاستخدام الأمثل للموارد في مجالات النقل والطاقة والماء، والسعي للحياد الكربوني وإعادة التدوير.

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