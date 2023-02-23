رئيس الأركان يبحث التعاون مع وزيرة دفاع جزر المالديف

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، ماريا أحمد وزيرة دفاع جزر المالديف والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض علاقات التعاون التي تربط الجانبين خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما تم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه المعارض الدفاعية المتخصصة عالمياً، وفي مقدمتها معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» باعتبارهما أحد أهم الملتقيات العالمية لشؤون الدفاع، ومصدراً مهماً للمعرفة الدفاعية والعسكرية في ظل تزايد أعداد العارضين والمشاركين، إلى جانب وجود حشد من صناع القرار والمختصين والمهتمين في شؤون الدفاع.

وقام معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، بجولة تفقدية في المعرض، زار خلالها عددا من أجنحة الشركات الوطنية والدولية المشاركة والتي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة.

وتعرف معاليه من ممثلي الدول والشركات على معروضات أجنحتها وأهم منتجات وابتكارات التصنيع الدفاعي والعسكري من أنظمة تكنولوجية دفاعية متطورة تجسد آخر ما توصلت إليه الشركات الوطنية والعالمية.

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