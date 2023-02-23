معرض «الإمارات للمدارس والحضانات» ينطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق غداً الجمعة في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض «الإمارات للمدارس والحضانات»، والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، من 24 إلى 26 الجاري، وسط مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال.

ويتيح المعرض على مدار 3 أيام فرصة مهمة لأولياء الأمور للتعرف على أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاص بالدولة والاطلاع على خيارات التعلم النموذجية، والمناهج الدراسية، وأبرز ممارسات التعليم الشاملة، إلى جانب الاجتماع مع ممثلي مؤسسات التعليم ومعاهد اللغة وخدمات التعليم ومعرفة ما تقدمه من تسهيلات ومناهج تعليمية وتدريبية متطورة لاختيار الأنسب لأبنائهم.

منح دراسية

ويتميز الحدث الذي يأتي تحت مظلة معرض التعليم الدولي، بما يقدمه من عرض للعديد من المنح الدراسية وأحدث البرامج التعليمية والتدريبية، ومن أبرزها برامج ما بعد المدرسة، وخدمات مراكز الأطفال من ذوي الإعاقة، ومبادرات تنمية الطفل، والأنشطة اللاصفية، ما يتيح الفرصة لأولياء الأمور للتعرف على أفضل الخيارات التعليمية المناسبة لأبنائهم، إلى جانب تبادل المعرفة والتجارب والاستفادة من خبرات وخدمات مختصي التعليم والتدريب المشاركين في الحدث.

أنشطة تعليمية وترفيهية

كما ستشهد أروقة المعرض مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والإبداعية المتنوعة والمخصصة للأطفال والتي وفرها القائمون على الحدث، بهدف إدخال البهجة والسعادة لدى نفوس الأطفال ومن ضمنها رسومات ملونة، ومجسمات مبهجة، وألعاب تعليمية ونشاطات لتنمية الذهن وتحفيز التفكير، وغيرها من الأنشطة والبرامج التي تجمع بين المتعة والإفادة.

ويأتي معرض الإمارات للمدارس والحضانات، في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على دعم قطاع التعليم الذي يشهد نمواً ملحوظاً في إمارة الشارقة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمؤسسات التعليمية للتعريف ببرامجها والترويج لخدماتها التعليمية، وكذلك لأولياء الأمور الذين يتطلعون لإرساء أساسٍ تعليمي متين لأبنائهم، ويفتتح المعرض أبوابه للزوار يوم الجمعة من الخامسة وحتى التاسعة مساءً ويومي السبت والأحد من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً.

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