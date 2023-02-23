«جمارك أبوظبي» تنال الآيزو في إدارة الابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

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نالت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 56002:2019 في نظام إدارة الابتكار من شركة LRQA المتخصصة في التدقيق النظم الإدارية وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقاً لمعايير منظمة الآيزو الدولية.

يأتي ذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، وفي إطار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الابتكار، وترسيخ ونشر ثقافة الإبداع والابتكار ضمن الممارسات اليومية في منظومة العمل الجمركية.

حرص

وتولي جمارك أبوظبي الابتكار أهمية كبيرة لتطوير منظومة العمل الجمركية بما يتواكب مع رحلة التحول الاستراتيجي، إذ تحرص على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي للارتقاء بآليات العمل والابتكار لرفع جودة الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز مستويات الكفاءة للموظفين واحتضان أفكارهم وإبداعاتهم بما يسهم في ترسيخ مكانة جمارك أبوظبي على الساحة العالمية بصفتها هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

ووضعت جمارك أبوظبي خطة استراتيجية شاملة لإدارة الابتكار عبر تعزيز المعرفة وتوظيفها وتوفير الأدوات الفنية المتقدِّمة والتقنيات المتطورة لمتابعة الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ومتابعة نتائج تطبيقها بما يخدم منظومة العمل، مما يسهم في تحقيق نتائج تنافسية على المستوى العالمي، ويجعل من الممارسات المطبقة نموذجاً ومرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم.

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