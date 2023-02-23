«التقنية» تنظم مؤتمراً دولياً للعلوم والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت كليات التقنية العليا مؤتمر «ASET» الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في دورته الخامسة بمشاركة أكاديميين وباحثين ومختصين من 30 دولة.

واستعرض المشاركون في المؤتمر خلال 406 أوراق بحثية أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجيا وعلى مستوى الاستدامة وأفضل الممارسات والابتكارات المتعلقة بالمجالات الهندسية والتقنية.

وأكد الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، خلال حضوره جانباً من فعاليات المؤتمر، أهمية مؤتمر «ASET» الذي تحرص الكليات على عقده بشكل سنوي كونه يمثل منصة تفاعلية تجمع الأكاديميين والباحثين والمختصين وأصحاب الأعمال لمناقشة أحدث التقنيات والأبحاث والتطبيقات في المجالات العلمية والهندسية الحيوية، بما يدعم تطوير المعارف وتعزيز الابتكار، خصوصاً في ظل الاهتمام بمشاركة الشباب من طلبة وخريجين من مختلف الجامعات، والذين يطلعون على أحدث المستجدات ويعرضون في الوقت ذاته مشاريعهم المبتكرة ويتنافسون في تقديمها بما يدعم تقييم وتطوير أفكارهم.

وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يولي أهمية خاصة بمجال الاستدامة، بما يتماشى مع عام الاستدامة في دولة الإمارات والتوجه المجتمعي لتعزيز ثقافة العمل والأداء المستدام.

نجاح

من جانبه أوضح الدكتور سعود الدعجة العميد التنفيذي لبرنامج الهندسة بكليات التقنية والرئيس العام للمؤتمر، أن المؤتمر هذا العام يمثل النسخة الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة مما يعكس السمعة الطيبة والنجاح الذي حققته الدورات الأربع الماضية، حيث يعرض خلالها 406 أوراق بحثية لباحثين وأكاديميين من 30 دولة مشاركة، كما يقام على هامش المؤتمر معرض لأحدث التقنيات من الروبوتات بالإضافة إلى مسابقة حول أفضل «بوستر» طلابي يقدم حلولاً مبتكرة تتعلق بالقطاع الهندسي ويتنافس خلالها 150 من طلبة الجامعات ممثلين في 40 فريقاً طلابياً بأفكارهم المبتكرة.

وتحدث في افتتاح المؤتمر الدكتور يوسف حايك نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة الشارقة وباحث معروف في مجال النانو تكنولوجي، مؤكداً أهمية الطاقة المتجددة للمستقبل ولتحسين البيئة والحياة.

وتناول السير جوليان يانغ، الرئيس السابق لمعهد الهندسة والتكنولوجيا في بريطانيا، مجال التوظيف وتحديات المستقبل، مؤكداً أن المستقبل للمهارات الرقمية وأن المهندسين والتقنيين سيكون لهم دور أساسي في بناء المستقبل.

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