وزير الزراعة الليتواني يشيد بجهود الإمارات في الأمن الغذائي

المصدر: دبي - البيان

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أشاد كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة بجمهورية ليتوانيا، بجهود الإمارات في الأمن الغذائي، وذلك في جولة في مزرعة «بستانيكا» المائية عالية التقنية في دبي الجنوب، رافقه خلالها الدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا، وراموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى دولة الإمارات، وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا.

ووصف المزرعة بأنها إنجاز مهم وتطور تقني بمزايا فريدة بدولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.

واطلع الوزير الليتواني على أنظمة التكنولوجيا المستخدمة في المزرعة العمودية، مثل مصابيح LED في غرفة نمو الزرع وغرفة الإنبات، ومراوح النمو، وغرفة التحكم بنمو الزرع، وأماكن تخزين معدات غليف، ومعدات النمو، والأرفف، وأنظمة جرعات المواد الغذائية، ومعدات غرفة الإنبات، وغيرها من المرافق.

وأشاد بجهود حكومة دولة الإمارات لتوظيف الاستثمارات في تعزيز مشروعات الأمن الغذائي وفق أعلى المعايير العالمية في الاستدامة والسلامة، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع دولة الإمارات في هذا المجال في المرحلة المقبلة.

وتبلغ مساحة «بستانيكا» للزراعة المائية 330 ألف قدم مربعة، وهي تقع في دبي ورلد سنترال، وتنتج أكثر من مليون كيلوغرام من الخضراوات الورقية عالية الجودة باستخدام مياه أقل بنسبة 95 % من الزراعة التقليدية.

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