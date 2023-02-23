محمد بن راشد: الإمارات تطلق بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دولة الإمارات اليوم بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي تربط 4 موانئ رئيسية في الدولة و7 مناطق لوجستية وتنقل 60 مليون طن من البضائع سنوياً.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه على تويتر" بحمد الله أطلقت دولة الإمارات اليوم بنجاح شبكة السكك الحديدية الوطنية .. تربط 4 موانئ رئيسية في الدولة و7 مناطق لوجستية وتنقل 60 مليون طن من البضائع سنوياً .. شبكة قطاراتنا تعزز إقتصادنا .. وترسخ وحدة أراضينا.. وتنقلنا معاً لمستقبل أفضل بإذن الله".

وأضاف سموه "شبكة قطارات السكك الحديدية مشروع استراتيجي وطني تبلغ آثاره الاقتصادية 200 مليار درهم حتى 2050 .. تم إنجازه بتعاون 180 جهة اتحادية ومحلية عملوا 133 مليون ساعة عمل .. بقيادة ذياب بن محمد بن زايد .. فريق وطني واحد .. يمثل اقتصاد وطني واحد .. ورؤية تنموية واحدة ".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز