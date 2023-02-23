حمدان بن محمد يشهد جانباً من "تحدي الإمارات للفِرَق التكتيكية"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم (الخميس) في المدينة التدريبية بالروية جانباً من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، والذي تُختم فعاليات نسخته الرابعة غداً (الجمعة) بعد خمسة أيام من المنافسات شارك فيها 55 فريقاً من حول العالم.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى شرح حول التحدي وما يضمه هذا العام من فعاليات ومسابقات، حيث أوضح معاليه أن المنافسات تُجري على مستوى خمس مسابقات، تبدأ بتحدي إنقاذ رهينة، يليه تحدي الهجوم، ثم مسابقة إنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، وفي ختام المسابقات يأتي تحدي اجتياز الموانع، في حين يتيح الحدث الفرصة لتبادل الخبرات مع الفرق الأخرى من مختلف دول العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بعمل فرق وحدات التدخل السريع لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

وقد تابع سمو ولي عهد دبي عرضاً لفريق القيادة العامة لشرطة دبي (C) النسائي، وهو أول فريق تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة من العناصر النسائية بشرطة دبي، ضمن مشاركته في النسخة الرابعة لمنافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023.

وثمّن معالي الفريق عبدالله المري اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتقديم الدعم للكوادر التخصصية في شرطة دبي ضمن هذا التحدي العالمي، وحرص سموه على الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، مؤكداً معاليه أن "أول فريق تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة من العناصر النسائية"، يشكّل إضافة مهمة لمنظومة العمل الشرطي.

وأوضح معالي القائد العام لشرطة دبي أن عضوات الفريق قُمن بالاستعداد بقوة للمنافسة في الفئات الخمس للتحدي وخضعن برامج تدريبية تخصصية متعددة، منها الرماية التكتيكية والاقتحام والمداهمة والقناصة والتحمُّل، ما أكسبهن خبرة كبيرة أثمرت تحقيقهن مستويات عالية من الأداء والوصول للجاهزية التامة في تأدية المهام والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية.

وأكد معاليه أن شرطة دبي تفخر بكوادرها من العنصر النسائي الطموح والشغوف للالتحاق بالمجالات والتخصصات الصعبة، خاصة مع ما يحمله هذا المجال من تحديات عديدة، تستلزم أعلى مستويات الهمة واللياقة البدنية والذهنية، موضحاً أن عضوات الفريق أظهرن مهارة عالية وكفاءة كبيرة خلال مشاركتهن مؤخراً في بطولة الشرطة للفرق التخصصية في نسختها السادسة، والتي نظّمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.

وفي ختام الزيارة تسلّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم درعاً تذكارية من فريق العمليات الخاصة من العناصر النسائية بشرطة دبي، تعبيراً عن عميق الشكر والامتنان لسموه لدعمه للفريق، ولكافة فِرَق شرطة دبي بشكل عام، كما اُلتقطت لسموه الصور التذكارية مع رؤساء الفرق المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز