مكتوم بن محمد: المجلس التنفيذي يمضي إلى المستقبل بخطى واثقة على نهج محمد بن راشد وبقيادة حمدان بن محمد

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن المجلس التنفيذي يمضي إلى المستقبل بخطى واثقة على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي ، وبجهود أبناء دبي الذين يثبتون دائماً أحقيتهم بالمركز الأول.

وقال سموه في حسابه على تويتر " 20 عاماً من تحقيق الريادة، وتمكين الإنسان، وغرس ثقافة التميز، وبناء مجتمع متناغم سعيد لتكون دبي مدينة العالم الأولى. المجلس التنفيذي يمضي إلى المستقبل بخطىً واثقة على نهج الشيخ محمد بن راشد وبقيادة الشيخ حمدان بن محمد، وبجهود أبناء دبي الذين يثبتون دائماً أحقيتهم بالمركز الأول.

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