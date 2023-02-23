حمدان بن محمد: على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد لتكون دبي هي العالم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي ماضية على نهج محمد بن راشد لتكون دبي هي العالم.

ونشر سموه مقطع فيديو بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، معلقا عليه بالقول:" على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد لتكون دبي هي العالم ".

تم تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في فبراير من العام 2003، ليتولى إدارة جميع الشؤون الحكومية التي يختص بها، تحت إشراف ورقابة صاحب السمو الحاكم، ولمساندته في أداء مهامه وممارسة سلطاته. ويستهدف المجلس بوصفه الجهة الرئيسة المختصة باتخاذ القرار الحكومي، بحفظ الأمن والنظام في الإمارة وتوفير المرافق العامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي فيها.

ويهدف المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ونائبه الأول سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إلى جعل حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي والعمل على خلق أثر إيجابي على المجتمع في إمارة دبي، وذلك من خلال رسم السياسات العامة لحكومة دبي في مختلف المجالات، وتطوير خطة دبي الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتصميم خدمات الحكومة بشكل يواكب تطلعات الإمارة ورؤيتها للمستقبل.

وتنطوي مهام المجلس التنفيذي أيضاً على ترجمة رؤية وتطلعات إمارة دبي إلى واقع ملموس، من خلال الإشراف على وضع السياسات وتطبيق الخطط التنموية التي من شأنها الارتقاء بممكنات إمارة دبي، وسن الاستراتيجيات والسياسات المستدامة، وتكامل الخدمات الحكومية، وتعزيز قيم التميز الحكومي وتبني استراتيجيات الاتصال الحكومي الفعّال. كما يختص المجلس التنفيذي بالإشراف على إنشاء وتنظيم عمل الدوائر والهيئات والأجهزة الحكومية التي تقتضي مصلحة الإمارة إنشاءها ومراقبة أدائها وسير العمل فيها، بما في ذلك الإشراف على تنسيق العمل بين الدوائر وتأمين سير العمل فيها.

يُرسي المجلس التنفيذي أساساً مرناً لدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة من خلال إقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها، وتعزيز عملية صنع القرارات الحكومية وتسريع وتيرة تنفيذها باتجاه تحقيق سعادة المجتمع ومواكبة تطلعات وطموحات مواطني دبي والمقيمين فيها.

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