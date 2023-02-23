"معرض الإمارات تبتكر" مساحة للتعريف بأفضل الابتكارات في القرية العالمية

المصدر: البيان

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أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرض "الإمارات تبتكر"، في القرية العالمية بدبي، ضمن فعاليات "الإمارات تبتكر 2023"، ويركز المعرض الذي يتواصل حتى 26 من الشهر الحالي، على محور الاستدامة، ويستعرض عدداً من أبرز الابتكارات في القطاع الحكومي.

ويهدف المعرض إلى توفير مساحة متخصصة لاستعراض أحدث ابتكارات الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وأبرز الأفكار المستدامة التي تم تطبيقها في تلك الجهات والمؤسسات، كما يخصص المعرض مساحة لعرض منتجات "الإمارات تبتكر" التي تم إطلاقها هذا العام للمرة الأولى، ويضم مجموعة من المنتجات التي عمل المبتكرون الاماراتيون عليها ضمن حملة "صنع لأجل الإمارات تبتكر".

هدى الهاشمي: حكومة الإمارات تعزز ثقافة الابتكار وتعممها عبر منصة القرية العالمية

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتعميمها على جميع المستويات الحكومية والمجتمعية والاقتصادية، من خلال فعاليات "الإمارات تبتكر"، التي تتشارك في رؤاها مع القرية العالمية، وما تمثله من نقطة انطلاق لرواد الأعمال من المنطقة والعالم، هدفاً أساسياً يتمثل في الربط بين الثقافات وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات، عبر توفير منصات لاستعراض أبرز الابتكارات، وتعريف أفراد المجتمع بأهميتها.

وقالت هدى الهاشمي إن معرض الإمارات تبتكر يمثّل بيئة حاضنة نسعى من خلالها إلى دعم المبتكرين من أفراد المجتمع في دولة الإمارات، والتعريف بابتكاراتهم وتوفير الفرصة لهم لعرضها، وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات العلمية التي تقدم حلولا جديدة وذكية لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية.

محمد شرف: الإسهام بدور إيجابي في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار

من جهته، قال محمد شرف الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه: "نؤمن بأن الابتكار هو الحل الأمثل لبناء المُستقبل، ونحن في القرية العالمية سعداء جداً باستضافة معرض الإمارات تبتكر والقيام بدورنا في الإسهام على نحو إيجابي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والمبتكرين".

وأضاف شرف: "نعتز بشراكتنا مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في إطار شهر الابتكار في الدولة، ونسعى للعمل بشكل جماعي لدعم تنفيذ استراتيجية الابتكار الوطنية، إذ إن فعاليات «الإمارات تبتكر» ستجمع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والمبدعين من الأفراد في منبر مشترك وعلى منصة واحدة في وقت نتطلع فيه إلى رعاية وتطوير الأفكار المبتكرة وتعزيز القدرات لبناء ثقافة شاملة للابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات".

منصة ثقافية لعرض الابتكارات الإماراتية

ويشكّل معرض "الإمارات تبتكر" منصة ثقافية لتسليط الضوء على أهم المنتجات المبتكرة في الدولة، من خلال القرية العالمية التي تجمع ثقافات العالم وتشهد اقبالاً واسعاً من مختلف فئات وأفراد المجتمع، وتدعم جهود ترسيخ بيئة حاضنة للأفكار الإبداعية والمبتكرة، بما يضمن نشر وتعميم ثقافة الابتكار.

واعتمد اختيار المنتجات المتميزة على عدد من العوامل أهمها الاستدامة، حيث ركز مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على مجموعة منتجات ابتكرتها " الأسر المنتجة" وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية.

كما شهد المعرض مشاركات واسعة من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، شملت وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبلدية الظفرة، ومركز محمد بن راشد العالمي للاستشارات الوقف والهبة (التابع لهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دبي)، ومنصة نون محلي.

الجدير بالذكر، أن "الإمارات تبتكر 2023" يمثل الحدث الوطني الأكبر من نوعه عالمياً للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، الذي يأتي تنظيمه في دورته الثامنة، ليبني على النجاح الكبير الذي حققه "أسبوع الإمارات للابتكار" ثم شهر الإمارات للابتكار خلال دوراته السابقة، والمشاركات الواسعة التي شهدها العام الماضي، فيما تشكّل فعاليات "الإمارات تبتكر" جزءاً من جهود الحكومة المستمرة لنشر ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي عبر الاحتفال بالإنجازات والحلول الجديدة، وتهدف إلى تعزيز حضور دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والمعرفة وبيئة حاضنة لتطوير وتنفيذ المشاريع الهادفة لتحسين حياة المجتمع.

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