قائد القوات البحرية يلتقي قادة مشاركين في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية بمكتبه في معرض «نافدكس 2023» كلاً من العميد الركن بحري إيمانويل سلارس قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندي وقائد القوات الفرنسية المتمركزة بالدولة ووفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي برئاسة الفريق الركن أحمد علي آل علي والفريق أول بحري محمد علي رئيس أركان القوات البحرية الإندونيسية والفريق عادل جهان رئيس أركان جيش البحر التونسي ووفد برئاسة اللواء البحري كريستوس ساسياكوس من البحرية اليونانية.

ورحب قائد البحرية بالضيوف وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون خاصه فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية البحرية، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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