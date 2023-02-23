شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع رئيس زيمبابوي ورئيسة تنزانيا

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مع إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وناقش معاليه مع منانجاجوا خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة هراري مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والسياحة.

ويعكس اللقاء الجهود الرامية إلى دفع العلاقات الثنائية المتينة بين دولة الإمارات وزيمبابوي قدماً في مختلف المجالات.

وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أثناء اللقاء بعمق العلاقات بين دولة الإمارات وزيمبابوي.. داعياً إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

وقال: «نتطلع إلى مواصلة شراكتنا وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لشعبينا».

أيضاً التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مع سامية صولوهو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا، وبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش معاليه خلال اللقاء مع سامية حسن الذي جرى في العاصمة التنزانية دار السلام عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والاستثمار، والتعليم، والثقافة والسياحة.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان لفخامتها: «لقد سررت لوجودي في تنزانيا وأن أشهد عن كثب قوة العلاقات التي تجمع البلدين. إنّ دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة تعزيز علاقاتنا الثنائية والبناء عليها واستكشاف فرص جديدة للتعاون».

وأكد الاجتماع على العلاقات المتنامية بين البلدين، والتزام تنزانيا بالعمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق المصالح المتبادلة.

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