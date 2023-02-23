قائد القوات البرية يلتقي قادة مشاركين في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» أمس كلاً على حدة اللواء داميان دي مارساك مساعد رئيس الأركان للبرامج لجمهورية فرنسا واللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة للجيش الوطني الشعبي الجزائري والعميد الركن محمد راشد المطيري مدير عمليات القوة البرية الكويتية.

وتم خلال اللقاءات مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف في مواضيع ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية بما يخدم المصلحة المشتركة.

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