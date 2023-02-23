اجتياز 13 مدرسة البرنامج التأهيلي للدورة الأولى ومدرسة الراية تحوز شهادة البرونز

المصدر: دبي - البيان

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أكملت 12 مدرسة من دولة الإمارات ومدرسة من دولة قطر الدورة التأهيلية للحصول على شهادة اعتماد نموذج حمدان EFQM التعليمي الدولي هذا العام، بينما حصلت مدرسة الراية بدولة الإمارات العربية المتحدة على شهادة اعتماد نموذج حمدان EFQM التعليمي الدولي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد أخيراً في مقر مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دبي والذي ترأسّه الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام للمؤسسة بحضور راسل لونغميير، المدير التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM وأعضاء الفريق المشرف على جائزة حمدان EFQM.

وسيتم تكريم المدارس المشاركة في الحفل السنوي لجوائز المؤسسة والذي سينعقد بداية مارس المقبل في دبي.

وتم في الاجتماع الاتفاق على أجندة الدورة المقبلة لعام 2023 من تطبيق حمدان EFQM والتي تم تصميمها من قبل فريق من المختصين والخبراء الأكاديميين بغية تحسين جودة التعليم والمخرجات التعليمية في المدارس في جميع أنحاء العالم للإسهام في تعزيز التنافسية كما يسعى النموذج إلى تحفيز التميز والإبداع في منهجية التطوير والتحديث والابتكار التعليمي لمساعدة المدارس على تطوير وتحسين أدائها، لما يعود بالفائدة على العملية التعليمية بعناصرها كافة.

طموحات

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يقدّم نموذج حمدان التعليمي إطاراً لتحقيق الأداء المتميز في المؤسسات، كما أن طبيعته الاستراتيجية تجعل منه خياراً مثالياً لمواءمة طموحات المدرسة المستقبلية، مقارنة بالممارسات الحالية وقدرتها على الاستجابة والتحديثات. ويسرنا أن نعلن عن نتائج الدورة الأولى من تطبيق نموذج حمدان EFQM التعليمية العالمية وتحديد أجندة الدورة المقبلة من تطبيق النموذج. يأتي هذا في وقت حققت مؤسسة حمدان ومؤسسة EFQM العالمية تقدماً نوعياً في تمكين جودة التعليم، إذ إن العديد من المدارس في منطقة الشرق الأوسط وخارجها تتبع نموذج حمدان EFQM التعليمي لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين الضرورية لها. ويهدف نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي في حث المدارس والمؤسسات التعليمية إلى تبني أدوات ومعايير عالمية المستوى لضمان تقديم تعليم أفضل على المستويات كافة بوضع الطلاب على رأس الأولويات وتعزيز الابتكار واستشراف المستقبل».

من جانبه، قال راسل لونغميير، المدير التنفيذي لمؤسسة EFQM: «إننا سعداء بالإعلان عن نتائج الدورة الأولى من تطبيق نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي. ويسهم هذا النموذج في دعم الجهود المشتركة بين مؤسسة حمدان ومؤسسة EFQM للارتقاء بالتعليم وتحقيق الابتكار والتميز في تطوير المدارس كما يساعد نموذج حمدان التعليمي EFQM الذي يستخدم في منطقة الشرق الأوسط وخارجها على تبني أفضل الممارسات التعليمية في العالم بتقديم إطار عملي لتطوير المدارس والمنظومة التعليمية ككل».

تقييم

واستقطبت الجائزة مشاركات العديد من المدارس المحلية والخليجية التي تطبّق نموذج حمدان EFQM والتي تم اختيار 13 مدرسة منها وتقييم أدائها من قبل فريق التحكيم الذي يضم عدداً من المقيمين المحليين والدوليين.

وقد تم دعم المدارس بفريق من الخبراء الذين قاموا بتقديم دورات تدريبية للإجابة عن استبانة مبسطة وإعداد وثيقة التقديم، والتي تبعها تقييم استغرق يوماً من قبل المقيمين الدوليين الذي قاموا بزيارة المدارس لتحديد الممارسات الجيدة وجوانب القوة وفرص التحسين. وتواصل دعم المدارس بالعمل معها لوضع خطة تطوير استعداداً للمشاركة في دورة الاعتماد الكامل.

وقد حصلت مدرسة الراية على 3 نجوم وشهادة البرونز بعد تقييمها في النموذج الكامل من قبل فريق من المقيمين الدوليين والمحليين والذين قاموا بعمل العديد من المعاينات في 5 أيام في المدارس.

وستتم دعوة المدارس التي أكملت دورة التأهيل للمشاركة في اعتماد نموذج حمدان التعليمي العالمي EFQM 2023، وسيتم تقييمها مقابل النموذج الكامل من قبل مقيمين دوليين ومحليين معتمدين ومؤهلين.

ويهدف نموذج حمدان EFQM التعليمي العالمي الذي تم تصميمه من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الأكاديمي إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته في أنحاء العالم كافة عبر إطار عمل يتضمن معايير تقييم وضعت خصيصاً للوصول إلى تجربة تعليمية عالمية متميزة، ولتوفير حلول مبتكرة تسهم في استدامة المنظومة التعليمية.

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