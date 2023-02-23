نائب رئيس الأركان يستعرض العلاقات العسكرية مع ضيوف آيدكس ونافدكس

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» - كلٌ على حدة - اللواء يوسف أجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القمر وجنزال جوتو مساهيتو مدير عام الأنظمة الجوية وكالة استحواذ والتكنولوجيا والإمداد الياباني والعقيد بحري كينتارو دايراكو رئيس قسم تكامل والأنظمة والتشغيل البيئي - قسم خطط وبرامج الدفاع الياباني.

واستعرض مع ضيوف المعرضين العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وتطرقوا إلى أهمية المعرضين في خدمة كبرى الشركات الدفاعية العسكرية، وما يوفرانه من فرصة لدول العالم للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية العسكرية.

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