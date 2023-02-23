«الوطني» يوصي بمبادرات تطوعية لطلبة الجامعات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أوصى المجلس الوطني الاتحادي بإعداد مبادرات تطوعية تستهدف طلبة الجامعات لتأهيل وتمكين المتطوعين في مجال تخصصي محدد، وتضمين قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية ضمن المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية لزيادة تفاعل وتواصل الطلبة باحتياجات المجتمع، وإعدادهم للحياة المهنية وحثهم على خدمة المجتمع.

وكشفت مناقشات المجلس عن عزم وزارة تنمية المجتمع على دراسة تصوّر لإطلاق أكاديمية الإمارات للتطوع، لترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتأهيل الكوادر ضمن مناهج معتمدة، لتصبح نقطة تحوّل حول حوكمة العمل التطوعي، حيث وصل عدد الفرق التطوعية إلى 134 فريقاً على مستوى الدولة.

وناقش المجلس الوطني أمس «تنظيم العمل التطوعي» خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، والتي خصصها لمناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي، وتبنى خلالها عدداً من التوصيات، أبرزها إعداد مبادرات تستهدف طلبة الجامعات لتأهيل وتمكين المتطوعين في مجال تخصصي محدد، وتضمين قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية ضمن المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية لزيادة تفاعل وتواصل الطلبة باحتياجات المجتمع.

وبينت المداخلات أن وزارة تنمية المجتمع، قامت بالعديد من العمل التطوعي خلال الخطة التشغيلية من عام 2017 إلى 2022 لتطوير وتنظيم وتوسيع نطاق الجهود التطوعية والفرص التطوعية الميدانية واستقطاب المتطوعين، حيث بلغ عدد المسجلين في منصة التطوع 500 ألف مشارك من أكثر من 190 جنسية.

وأوضحت أن الوزارة بصدد اعتماد برنامج تعزيز بيئة العمل في الجهات الحكومية بالتعاون مع 27 جهة، حيث تعمل حالياً مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بهدف تعزيز قيمة التطوع من خلال إضافة ساعات العمل التطوعي، ومراجعة الدليل ليتواءم مع المقترحات التي تقدم بها الأعضاء ومنها إدخال ساعات العمل التطوعي في التقييم السنوي الخاص بالموظفين.

3 رسائل

واطلع المجلس على ثلاث رسائل واردة من الحكومة بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، وبشأن بعض الملاحظات على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة 13 ديسمبر 2022، وبشأن مقترحات ديوان الرئاسة حول مشروع قانون الرياضة ومشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

وبدأت الجلسة بتوجيه أعضاء بالمجلس سبعة أسئلة برلمانية إلى ممثلي الحكومة بينها سؤالان إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، من عضو المجلس عبيد خلفان السلامي، حول التأشيرات، وتلقى المجلس ردين كتابيين عليهما، بالإضافة إلى خمسة أسئلة وجهت إلى وزيرة تنمية المجتمع، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وتلقى المجلس رسالة من الوزيرة تتضمن طلب تأجيل الرد عليها إلى جلسة مقبلة.

أنشطة تشغيلية

وتضمنت التوصيات إعداد أنشطة تشغيلية بشأن مبادرة «تنفيذ برامج الاستقطاب والتحفيز لزيادة أعداد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع» مثل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد حملات توعية لتوجيه الشباب للانخراط في الأعمال التطوعية من خلال إعداد ورش تدريبية وتثقيفية؛ لرفع نسبة المتطوعين، وتعميم الأعمال التطوعية وأهميتها لبناء مجتمع أكثر تماسكاً تحقيقاً لمئوية الإمارات 2071، وإعداد برامج استراتيجية لنشر ثقافة العمل التطوعي الافتراضي، من خلال «تأسيس مواقع وتطبيقات إلكترونية.

كما تضمنت إعداد الوزارة برنامجاً متكاملاً وشاملاً (قاعدة بيانات التطوع) للأفراد المتطوعين والمؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بالعمل التطوعي والمجالات التطوعية.

وفي ما يخص محور التنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي، أكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتفعيل الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية للتأكد من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتطوع المؤسسي.

خطط

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع إن الوزارة عقدت شراكات لتحسين فرص التطوع وضمان تفعيل مساهمة ومشاركة الجهات وبلغ عددها 890 جهة مسجلة وهناك برنامج العمل التخصصي المهني يستهدف الأطباء والمعلمين وغيرهم، وهناك مبادرات كثيرة في هذا المجال والتدريب.وأوضحت أن الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم أشخاصاً أكبر من 60 عاماً، تم إشراكهم في مختلف المناسبات حسب خبراتهم، ووصل عددهم إلى 4487 متطوعاً.

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