«كهرباء دبي» تستعرض برامجها المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المعرض الذي تنظمه الهيئة بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» في مركزها الرئيسي، وتستعرض من خلاله أبرز برامجها المبتكرة المعتمدة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في الهيئة، كما تسلط الهيئة الضوء على مبادراتها التي تسهم في تشجيع الموظفين والمتعاملين على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

ورافق معالي الطاير المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس - دعم الأعمال والموارد البشرية، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس - الاستراتيجية والاتصال الحكومي، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.

وأكد معاليه حرص الهيئة على تعزيز ريادتها في الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل في جميع مشاريعها ومبادراتها لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لدبي لتوفیر 100 % من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050. وأضاف معاليه: «تشكل «الإمارات تبتكر» مناسبة سنوية لإبراز التميز والإنجازات التي حققناها بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعملنا الدؤوب لتحقيق رؤية سموه في جعل الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة.

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