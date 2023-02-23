وزير العدل يفتتح مبنى محكمة المدام المنفذ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل مبنى محكمة ونيابة المدام الاتحادية الجزئية الجديد في المنطقة الشرقية.

وتولت وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذ مبنى المحكمة بمساحة تبلغ 5460 متراً مربعاً، ومساحة بناء تبلغ 2320 متراً مربعاً، حيث تعد محكمة المدام أول مبنى حكومي يستخدم في بنائه تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ويعد من المباني المستدامة التي تم تشييدها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

يأتي ذلك انطلاقاً من الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع العدل والقضاء في الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مما يدعم رسالة الحق وتيسير سبل تحقيق العدالة.

وقال معاليه إن افتتاح مبنى محكمة المدام يحقق مستهدفات استراتيجية وزارة العدل الساعية لتطوير أنظمة قضائية وتصالحية متخصصة واستباقية لغاية توفير خدمات قضائية وعدلية مبتكرة تخدم كافة أفراد المجتمع، وتعزز تسهيل إجراءات المتعاملين، والإسراع في إجراءات البت في القضايا المختلفة من خلال زيادة فاعلية العمليات القضائية واستدامتها.

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