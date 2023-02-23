حاكم عجمان يطلع على خطط «الاتحاد للماء والكهرباء» الاستراتيجية

المصدر: عجمان - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مجلسه بالديوان الأميري في عجمان أمس، المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده من المهندس يوسف آل علي، على المشروعات والخدمات التي تقدمها الاتحاد للماء والكهرباء والخطط والبرامج الاستراتيجية والمشروعات الجديدة في مجال الكهرباء التي تنفذها لتطوير شبكات الماء والكهرباء في الإمارة.

كما اطلع سموهما على السبل المثلى التي تنتهجها الاتحاد للماء والكهرباء في تطوير خدمات الكهرباء في ظل التطور الذي تشهده عجمان، وبما يواكب تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة التي تراعي مصلحة المواطن ويسهم في تطوير وتعزيز البنية التحتية للإمارة وتحقيق رضا المتعاملين.

وأكد المهندس يوسف آل علي أن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده في هذا الشأن تأخذ الأولوية في العمل.. مشيداً بالدعم الكبير الذي يتلقاه من سموهما.

حضر اللقاء.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي.

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