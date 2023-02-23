اختتام فعاليات «القمة العالمية للمرأة»

المصدر: (أبوظبي ـ منى خليفة)

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عقدت «القمة العالمية للمرأة 2023» التي استضافتها دولة الإمارات في يومها الثاني 9 جلسات حوارية بمشاركة عدد من القيادات النسائية العالمية البارزة إلى جانب القيادات السياسية ورواد الأعمال والعمل المجتمعي والشخصيات الثقافية والإعلامية والعلمية البارزة مــن مختلف قارات العالم، ليشاركن وجهات نظرهن وخبراتهن والحلول المقترحة لصنع واقع أفضل للبشرية.

واختتمت أمس فعاليات «القمة العالمية للمرأة 2023» التي استضافتها دولة الإمارات على مدار يومي 21 و22 فبراير الجاري أبوظبي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تزامناً في ذكرى مرور مئة عام من حصول النساء على الحق في التصويت في الانتخابات.

وانطلقت القمة تحت عنوان «دور القيادات النسائية في بناء السلام، والاندماج الاجتماعي وصنع الازدهار».

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