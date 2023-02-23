ولي عهد عجمان يعتمد موازنة مؤسسة حميد النعيمي الخيرية 2023

المصدر: عجمان - وام

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اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، موازنة المؤسسة والمراكز التابعة لها لعام 2023 والتي تقدر بـ52 مليون درهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عضو مجلس الأمناء، والشيخ راشد بن حميد النعيمي عضو مجلس الأمناء، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري عضو مجلس الأمناء وأحمد إبراهيم الغملاسي الشامسي، عضو مجلس الأمناء، وحمد تريم الشامسي عضو مجلس الأمناء، وطارق عبدالله العوضي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في مستهل الاجتماع الذي عقد في ديوان الحاكم أمس، على جهود أعضاء مجلس الأمناء، مشيداً بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى المواطنين في إمارة عجمان، ومستوى التنظيم الاستراتيجي للجوانب الخيرية، والأنشطة الاجتماعية، وتنفيذ المشاريع الخيرية التي تستهدف الأسر المتعففة والمعوزة في إمارة عجمان، وأصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات التي تواجههم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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