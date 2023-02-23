حمدان بن زايد يطلع على خريطة طريق المشروع الوطني لعزل الكربون

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي في قصر النخيل معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

واطلع سموه على خريطة الطريق للمشروع الوطني لعزل الكربون «زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030» على مستوى الدولة، وذلك ضمن وزارة التغير المناخي والبيئة لتنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

كما تعرف سموه خلال الاستقبال على الأنشطة الأربعة التي تضمها الخريطة وهي تقييم مواقع زراعة أشجار القرم على مستوى الدولة، وإنتاج بذور وشتلات القرم، وبرنامج لزراعة الشتلات والبذور في المواقع المختارة، ورصد ومتابعة أشجار القرم المزروعة ومعدلات الكربون التي ستتكمن من عزلها.

وتحرص دولة الإمارات على الاستفادة من الحلول المستندة إلى الطبيعة للتخفيف من آثار التغير المناخي، حيث تمتاز أشجار القرم بفاعلية عالية في امتصاص وتخزين الكربون.

وتلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي، حيث تعتمد 80 في المئة من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

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