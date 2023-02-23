«بيت الخير» توزع 18 ألف وجبة ضمن «الطعام للجميع»

المصدر: دبي – رامي عايش

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وزعت جمعية بيت الخير 18 ألف وجبة على العمال في منطقة المحيصنة الثانية ضمن مشروعها «الطعام للجميع»، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي.

وستواصل الجمعية هذا البرنامج الذي استأنفته من بداية العام، حتى بداية شهر رمضان، حيث يبدأ مشروعها الثاني وهو «إفطار صائم» الذي يستهدف العمال بشكل خاص.

ورصدت بيت الخير 4 ملايين و500 ألف درهم لوجبات إفطار الصائمين، حيث ستوزع 15 ألف وجبة يومياً في أكثر من منطقة عمالية، وفتحت الباب للشركاء والداعمين وأهل الخير ليتبرعوا بما شاؤوا من الوجبات، بقيمة 15 درهماً للوجبة الواحدة.

وكان مشروع «الطعام للجميع» توج إنفاقه عام 2022 بتوزيع قرابة مليون وجبة مجتمعية منها 660 ألف وجبة قدمت في رمضان ضمن مشروع «إفطار صائم»، بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين و600 ألف درهم.

وتحضر الجمعية الوجبات في مطابخ مرخصة ومشهود لها بالجودة والكفاءة، وتوزيعها من خلال فريق ميداني مدرب، نجح في دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في الإمارات.

مستهدف

وتستهدف «بيت الخير» جمع وإنفاق 50 مليون درهم في حملتها الرمضانية التي تمتد حتى عيد الفطر المبارك، لدعم وإسعاد نحو 58 ألف أسرة وحالة مسجلة لديها.

وتتضمن مشروعات الحملة المير الرمضاني بقيمة أربعة ملايين و700 ألف درهم، و«إفطار صائم» الذي سيوزع 450 ألف وجبة بقيمة 4 ملايين ونصف المليون درهم، إضافة إلى مشروعي زكاة الفطر والعيدية اللذين سيصل إنفاقهما إلى حوالي مليونين ونصف المليون درهم، ومشروع المساعدة الطارئة الذي رُصد له 29 مليوناً و200 ألف درهم لرفع الكرب عن المعسرين خلال الشهر الكريم.

كما سيتم تخصيص ثلاثة ملايين درهم لمشروع الغارمين لإطلاق سراح عدد من المواطنين الذين حبسوا بسبب مديونيات مستحقة، لينضموا إلى أسرهم وينعموا معها بأجواء رمضان الروحية والاجتماعية.

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