متحف المستقبل يستضيف 1000 طفل من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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استقبل «متحف المستقبل» أكثر من 1000 طفل من أصحاب الهمم برفقة أفراد أسرهم ومقدمي الرعاية الخاصة بهم، وذلك في زيارة خاصة تم تنظيمها خصيصاً بمناسبة احتفال المتحف بمرور عام على افتتاحه رسمياً.

واستمتع الأطفال بجولة حصرية في مختلف أقسام المتحف، تعرفوا خلالها على جناح «أبطال المستقبل»، وهو مساحة مصممة للأطفال دون سن العاشرة تهدف إلى تشجيعهم على اكتشافات العالم من حولهم عبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية الهادفة.

تجربة

وقال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي في «متحف المستقبل»: «تعرف ضيوفنا المميزون خلال هذه الزيارة على تجربة فريدة من نوعها فتحت أمامهم آفاقاً واسعة من المستقبل، وسعدنا للغاية برؤية حماسهم وسعادتهم خلال اطلاعهم على مختلف التقنيات والابتكارات والفرص المستقبلية التي تتضمنها أقسام المتحف».

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