«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق مختبراً للسعادة الوظيفية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مختبراً يشارك فيه موظفو الدائرة بأفكارهم ومقترحاتهم التي تهدف إلى ضمان التطوير المستمر لأدوات وأساليب العمل بشكل يساعد على رفع مستويات السعادة ويضيف ابتكارات تقدم الجديد للموظفين، وذلك انطلاقاً من حرص الدائرة على رفع مستوى السعادة الوظيفية للموظفين وتحسين ظروف بيئة العمل.

ويعمل المختبر خلال شهر الابتكار بشكل يومي، حيث وفرت الدائرة مساحة مناسبة للموظفين يمكنهم التواجد فيها في الأوقات التي تناسبهم بما لا يتعارض مع إنجاز العمل اليومي، بحيث يمكن لأي مجموعة من الموظفين سواء كانوا يعملون في نفس القسم أو نفس الإدارة أو كانوا من إدارات عدة يرغبون في تقديم مقترحاتهم حيث تتوفر لهم أدوات الابتكار ووسائل العرض المختلفة.

يدير المختبر فريق سعادة موظفي الدائرة الذي يشجع الموظفين على المشاركة، ويقوم بجمع المقترحات من جميع الموظفين وتنفيذها بالسرعة الممكنة، كما يستقبل المقترحات بمختلف الوسائل التي يقدمها الموظفون من خلال التواجد في المختبر أو عبر الاتصال المباشر أو البريد الإلكتروني وغيرها.

تواصل

وقال عبد الله الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «إن المختبر يقدم طريقة للتواصل بين الموظفين بشكل سريع وفعال ومن دون قيود كما يساعد على توصيل الأفكار والمقترحات بشكل يومي».

وأضاف أن جميع الأفكار التي يتم تجميعها عبر المختبر سيقوم فريق سعادة الموظفين بالإطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب بشأن المقترحات الجاهزة للتطبيق بشكل مباشر، وأما المقترحات التي تحتاج للمزيد من الدراسة فسيتم دراستها وتطبيقها حال جاهزيتها.

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