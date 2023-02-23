«كلية محمد بن راشد» تسهم في تعزيز مرونة حكومات العالم

المصدر: دبي - البيان

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أسهمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تعزيز مرونة حكومات العالم ودفع جهودها نحو المزيد من التنوع الاقتصادي من أجل المضي قدماً في تنفيذ أجندتها نحو التنمية المستدامة، وزيادة قدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية في المستقبل من أجل غدٍ أفضل لشعوب العالم.

وشاركت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بوصفها شريكاً معرفياً للقمة العالمية للحكومات، التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي بنجاح لافت، حيث أدت الكلية دوراً حيوياً في تعزيز الحلول العملية لحكومات العالم في مختلف المجالات الحيوية، وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

استهلت كلية محمد بن راشد مشاركتها في القمة العالمية للحكومات بالإعلان عن مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي 2023 في جلسة مع خبراء عالميين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أبرز المؤشر صدارة الإمارات الإقليمية لجهود التنويع الاقتصادي، ولاقى المؤشر اهتماماً من مختلف الأوساط الاقتصادية العالمية، وسلطت عليه الضوء كبرى وسائل الإعلام في المنطقة والعالم.

كتاب

كما أطلقت القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية طبعة خاصة من كتاب «الحكومة المرنة: وجهات نظر جديدة في الإدارة العامة»، ويتكون الكتاب من 23 فصلاً، ويتعمق في موضوع الحكومات المرنة، ويقدم رؤى تمتد من التطور النظري للموضوع إلى الدروس العملية.

كما يتطرق إلى موضوعات مختلفة، مثل إعادة الهيكلة الحكومية، والرقمنة، وإدارة الأزمات، وبناء الثقة والسمعة، والمهارات العسكرية والحكومية، وإدارة المعرفة، والتدويل، والرعاية الصحية، والتعليم، والنظرية الأكاديمية.

وبحضور الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، كانت الكلية شريكاً رئيسياً في إطلاق وزارة الاقتصاد مؤسسة فكرية بحثية في مجال التنقل الذكي، يرتكز عملها على استشراف التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية في القطاع، كما شارك في الإطلاق مجموعة من كبرى الجهات العالمية.

كما شاركت الكلية في إصدار تقرير «حالة الإدارة الحكومية العربية: التحول الرقمي» بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات، وذلك خلال فعالية تحدث فيها الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أستاذ في كلية هلت إنترناشيونال للأعمال بالولايات المتحدة، والدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية.

مشاركات

شهدت القمة العالمية للحكومات مشاركات متنوعة وثرية للقيادات والكوادر البحثية والأكاديمية لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مثل المساهمة في محتوى منتدى تبادل الخبرات الحكومية، والمشاركة في إدارة جلسات وتوثيق المنتدى العالمي لتصميم المستقبل، والمساهمة في المنتدى والاجتماعات السنوية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة للقمة العالمية للحكومات.

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