الصايغ يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الصناعات الحربية البيلاروسي

المصدر: ( أبوظبي - وام)

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استقبل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، دميتري بانتوس وزير هيئة الدولة للصناعات الحربية في جمهورية بيلاروسيا، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، وذلك ضمن زيارته إلى الدولة لحضور معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2023».

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأكد معالي الصايغ على ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وبيلاروسيا من تطور.

وأكد بانتوس تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

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