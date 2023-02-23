وزارة الدفاع توقع شهادة اعتماد هيئة الجدارة الجوية العسكرية الإسبانية

المصدر: أبوظبي- وام

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وقع اللواء الركن عبدالرحمن سبت مبارك المري مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة، وبحضور امبارو بالكارسي جارسيا وزير الدولة لشؤون الدفاع الإسبانية، شهادة اعتماد هيئة الجدارة الجوية العسكرية (DGAM) التابعة لوزارة الدفاع الإسبانية من قبل وزارة الدفاع بدولة الإمارات، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس ونافدكس 2023.

علاقات

وأكد الجانبان أهمية توطيد علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين في مجال الطيران العسكري وفقاً لمتطلبات الجدارة الجوية العسكرية الأوروبية (EMAR)، وبما يتماشى مع حرص وزارة الدفاع للمضي قدماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات في الارتقاء بمجال صناعة الطيران العسكري وفق المعايير العالمية المعتمدة.

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