قائد القوات البحرية يلتقي عدداً من القادة المشاركين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبل اللواء الركن البحري الطيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» - كلاً على حدة - الفريق الركن البحري المصطفى العلمي مفتش القوات البحرية الملكية المغربية والفريق الأول داتوك عبدالرحمن بن أيوب قائد القوات البحرية الملكية الماليزية والفريق الركن البحري علي مسفر القحطاني ممثل قائد القوات البحرية الأميرية القطرية.

وتم خلال اللقاءات مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ولا سيما التي تتعلق بالجوانب البحرية.

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