تكريم ولي عهد الفجيرة بالميدالية الذهبية لدعمه قطاع المسرح عالمياً

المصدر: الفجيرة - وام

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قلّدت الهيئة الدولية للمسرح ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة «اليونيسكو»، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الميدالية الذهبية، تقديراً لجهود سموه في دعم الحركة المسرحية في العالم، ومبادراته في خدمة قطاع الثقافة والفنون عبر المشاريع المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، حفل افتتاح الدورة الـ 36 للكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح، الذي تستضيفه إمارة الفجيرة للمرة الأولى عربياً، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي.

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة - في كلمته خلال افتتاح الحدث - إن تكريم سمو ولي عهد الفجيرة، هو إشادة دوليّة بأثر الدعم الكبير الذي قدمه سموه للمشاريع التي تدعم المسرح والفنون، والتي انعكست نتائجها بشكل إيجابي وواضح على قطاع المسرح في العالم.

قطاع الفنون

وأضاف الضنحاني أنّ مسيرة العمل الذي اتّخذتها إمارة الفجيرة لخدمة قطاع الفنون، هي نِتاج التّوجيه الذي يقوده صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والدعم الذي يقدّمه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، إيماناً بِدَور الفن والثقافة في تعزيز النسيج الإنساني المشترك بين شعوب العالم، وفتح آفاق متجدّدة للحوار الحضاري، ويدفع بالعالم ليتواصل عبر لغة واحدة، هي لغة الفنون عامة، والمسرح خاصّة.

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