«تنمية القطاعات» يعلن استثماره 3 ملايين دولار في «مايمان للطيران»

المصدر: (أبوظبي ــــــــ البيان)

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أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن، عن توفيره تمويلاً استثمارياً بقيمة 3 ملايين دولار من خلال برنامجه لتمويل المخاطر لصالح مايمان ايروسبيس (شركة جيت باك للطيران) الأمريكية والرائدة في تصنيع طائرة سبيدر (Speeder) من دون طيار المبتكرة ذات الاستخدام المزدوج ويهدف الاستثمار لمواصلة اختبارات الطائرة تمهيداً لاعتمادها.

وقع الاتفاقية كل من محمد مصبح المزروعي، مدير إدارة المحافظ الاستثمارية في صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وديفيد مايمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة مايمان أيروسبيس.

وكجزء من استراتيجية صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية للاستثمار في القطاعات الدفاعية والمدنية، يؤمن الصندوق بقدرة الطائرة «سبيدر» الفائقة والفريدة بصفتها فئة جديدة من الطائرات عمودية الهبوط والإقلاع، حيث تتميز الطائرة بقدرات أداء عالية ومميزات تجمع بين الحجم الصغير واستيعاب الحمولة والسرعة الفائقة والنطاق العملياتي الواسع عن طريق الدفع الموجه من محركاتها النفاثة.

وقال محمد المزروعي: إن شركة مايمان للطيران أظهرت كفاءاتها الفريدة في هذا القطاع المعقد للغاية، مضيفاً: يؤمن الصندوق بأن طائرة سبيدر سوف تضيف قيمة عملية كبيرة في المستقبل القريب، ومن أهم العوامل التي أثرت على قرارنا بالاستثمار في المشروع هو تطور نظام تحكم المحركات النفاثة في الطائرة إلى جانب قدرات تشغيلها المرنة والتي يمكن تكييفها مع التقنيات المستقبلية.

وأضاف: «تماشياً مع استراتيجيتنا، نتطلع إلى استكشاف أوجه التعاون من خلال محافظنا الاستثمارية والشراكات ذات الصلة في قطاعات الطيران والدفاع والأنظمة الذاتية التي من شأنها أن تدعم تطوير سلسلة من طائرات سبيدر كما نتطلع عبر شراكتنا إلى دراسة إنشاء مركز لتصنيع طائرة سبيدر في أبوظبي، يتضمن التصنيع والفحص والمبيعات والتوزيع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا».

ومن جانبه، قال ديفيد مايمان: «يسعدنا الحصول على هذا التمويل الاستثماري من صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، لثقة الصندوق بالشركة وبهذا الإنجاز الهندسي المتمثل في إطلاق مركبة الطيران المستقلة سبيدر وقدراتها الفريدة في الاستخدامات المتعددة في القطاع العسكري، إضافةً إلى ذلك سيُمكننا هذا التمويل من مواصلة اختبارات الطائرة والوصول بها إلى الاعتماد ونتطلع قدماً إلى العمل معهم لإحداث نقلة نوعية في صناعات الطيران للقطاعات الدفاعية والمدنية».

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