«أكاديمية شرطة دبي» تعلن 8 مارس موعداً لتخريج طلبتها

المصدر: دبي - البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت أكاديمية شرطة دبي عن موعد حفل التخريج العام للطلبة المرشحين والمرشحات ليكون يوم الأربعاء الموافق 8 مارس المقبل في ميدان التخريج العام في الأكاديمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أكاديمية شرطة دبي في مقرها أمس، أكدت فيه الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بتنظيم حفل التخريج، الذي يُشارك فيه 958 من دفعات منتسبي الأكاديمية، ضمن عروض وتشكيلات عسكرية متميزة، وعروض تقنية مبهرة.

وشهد المؤتمر الصحفي، اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، ونائبه بالوكالة، العميد سلطان علي خميس الشامسي، والعقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد الأكاديمية، بحضور عدد من الضباط والأفراد.

صرح علمي

وقال اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، يتميز حفل هذا العام بمشاركة 958 من الطلبة المرشحين والمرشحات والجامعيين والجامعيات والمستجدين والمستجدات، في العروض والتشكيلات العسكرية والعروض التقنية، وتشرف عليه 12 لجنة متخصصة تنبثق منها فرق عمل لإدارة الحدث الأضخم عالمياً بكفاءة وحرفية عالية، إلى جانب الاهتمام بشريحة أصحاب الهمم وتوفير فرق عمل ومترجمي لغة إشارة مؤهلين للتعامل معهم وتسهيل حضورهم لهذا الحفل.

وأكد أن مشاركة هذا العدد الكبير من الطلبة المرشحين والمرشحات والجامعيين والجامعيات، في تقديم عروض تعكس تميز المنتسبين.

تميز

ومن جانبه، قال العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة: يأتي الاحتفال بتخريج 186 طالباً وطالبة في هذا العام في شتى المجالات الأمنية والقانونية.

وعلى مختلف المستويات العلمية، بواقع 57 مرشحاً للدفعة الثلاثين في برنامج الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، و38 مرشحاً للدفعة الثانية للطلبة المرشحين في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، و21 مرشحةً للدفعة الثالثة للطالبات المرشحات في نفس البرنامج.

بالإضافة إلى الاحتفاء بتخريج الطلاب الجامعيين وعددهم 70 طالباً. وهو ما يؤكد مدى التزام الأكاديمية بالمستوى العلمي الرفيع والمتميز تماشياً مع رؤيتها وأهدافها.

برامج

ومن جانبه، أوضح العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، أن الأكاديمية تتطلع بشكل مستمر نحو تحقيق الأفضل، وطرح البرامج الدراسية في تخصصات معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، لتواكب التطورات والتحديات الحالية والمستقبلية، كما تتبنى الخطط التطويرية لتحقيق الريادة في التعليم والبحث العلمي.

وذلك وفق رؤية عمل ذات فاعلية وكفاءة تلبي الاحتياجات الأمنية والشرطية لإمارة دبي بشكلٍ خاص، ومجتمع دولة الإمارات عموماً.

أفضل بيئة عمل

قال العميد محمد بطي الشامسي: تمكنت أكاديمية شرطة دبي على مدار الأعوام السابقة من مواكبة جميع التطورات حتى بلغت مستوى علمياً متميزاً، وحققت إنجازات مرموقة كأفضل بيئة عمل على مستوى المؤسسات الشرطية على مدار 3 أعوام منذ عام 2020.

وأحدثت نقلة نوعية في مخرجاتها التعليمية، للإسهام في تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، عبر تمكين المواطنين وأبناء الدول الخليجية والعربية ليكونوا جزءاً من برامج التنمية في أوطانهم.

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